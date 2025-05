Maracanã x Inter: tudo sobre o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Inter e Maracanã-CE se enfrentam nesta quinta-feira (22) , às 19h , pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil . A partida será no Orlando Scarpelli, em Florianópolis .

A partida vale a classificação para as oitavas de final da competição. O Inter tem a vantagem, conquistada na vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre. Por isso, se classifica com um empate. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.