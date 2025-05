Maracanã 0x3 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Copa do Brasil

Romero fez o terceiro gol do Inter.

O Inter não teve grandes dificuldades para confirmar sua vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (21), o Colorado goleou o Maracanã por 3 a 0 , no Orlando Scarpelli — na ida, havia vencido 1 a 0.

O Inter foi superior à equipe cearense do início ao fim. A primeira grande chance veio aos 32 minutos: o árbitro marcou pênalti após Wilker tocar a bola com o braço. Alan Patrick foi pra bola, cavou, e o goleiro Rayr defendeu .

O gol só saiu na segunda etapa , aos quatro minutos. Agora de falta, Alan Patrick acertou: Rayr nem foi na bola. Menos de 10 minutos depois, Wesley caiu na área e o juiz marcou pênalti de Rogério. O atacante foi pra bola e o goleiro do maracanã defendeu mais uma vez.

Mas aos 27, o Colorado carimbou a vaga nas oitavas com Wesley, que marcou o segundo gol do jogo, encobrindo o goleiro. O terceiro ainda saiu aos 40: Romero dominou, ajeitou e chutou no canto de Rayr.