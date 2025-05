Mano a mano: quem leva a melhor em Inter x Bahia? Assista ao podcast

O jogo ocorre no Beira-Rio , em Porto Alegre, nesta quarta-feira (28), às 19h . O confronto é uma disputa direta por uma vaga nas oitavas de final.

O Inter está em segundo na tabela, com oito pontos, seguido de perto pelo Bahia, que tem sete. Quem vencer garante a classificação . Em caso de empate, o Inter passa.

O novo episódio do Mapa da Copa analisa como chegam as duas equipes e faz uma comparação, jogador por jogador, dos dois times titulares.

Além disso, o podcast fala sobre a transformação do Bahia após a chegada do Grupo City e as semelhanças entre os treinadores Rogério Ceni e Roger Machado.