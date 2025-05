Lesionado, volante gaúcho desfalcará o Maracanã contra o Inter: “É uma frustração não estar em um jogo destes”

Jair (D) está fora do jogo de volta. Renan Mattos / Agencia RBS

A torcida do Maracanã não terá tantos representantes no Estádio Orlando Scarpelli como teve no Beira-Rio, no final de abril. A explicação para isso se dará pela ausência do volante Jair Berlitz na delegação da equipe cearense que enfrentará o Inter nesta quinta-feira (22).

Natural de Igrejinha, o jogador está lesionado e não atuará no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, concedeu uma entrevista à Zero Hora.

Você não acompanhou a delegação do Maracanã para Florianópolis. Por que você está fora do jogo contra o Inter?Infelizmente, machuquei o joelho no jogo contra o Iguatu pela Série D, logo após a primeira partida contra o Internacional. Ainda sem previsão de volta.

Qual foi o sentimento quando soube que não iria jogar?

Um jogo deste tamanho, desta grandeza é importante para todos os atletas. É uma frustração não estar em um jogo destes, mas faz parte da profissão.

Você é natural de Igrejinha. Por quais clubes atuou e como foi parar no Maracanã?

Virei profissional pelo Igrejinha, onde fiz uma boa Divisão de Acesso em 2019 e fui para o Ypiranga de Erechim. Lá, não tive muita oportunidade e resolvi voltar para casa, acertando no ano seguinte com o Glória de Vacaria. De lá, fui para o Moto Club, do Maranhão, onde fui muito feliz, me destaquei bastante, fazendo gols e jogando 30 partidas no ano. Depois, fui para a Líbia, jogar no Swhely Club, da primeira divisão, mas houve alguns contratempos e voltei antes do término do contrato. Chegando no Brasil, joguei pelo Tuna Luso, Castanhal e Iguatu. Neste ano, o diretor que estava no Iguatu assumiu o Maracanã e nos acertamos.

E como foi a sensação de voltar ao Rio Grande do Sul para jogar no Beira-Rio?

Sensação única. Desde pequeno eu tinha o sonho de jogar no Beira-Beira-Rio, e fazia cinco meses que não via meus familiares. Deu pra matar um pouco a saudade.

Alguns familiares seus foram ao Beira-Rio para assistir à partida. Eles são colorados ou gremistas?

Cara, dá para dizer que 80% da minha família torce para o Grêmio.

Eles estavam planejando ir a Florianópolis nesta quinta-feira?

Por ser um pouco longe, estavam vendo uma van para ir. Mas, agora, não vão.

Como vocês, jogadores, receberam a notícia de que a partida da volta não seria disputada no Ceará?

Houve rumores de que poderia ser vendido o mando e acabou se concretizando.

O Maracanã quase conseguiu segurar o empate em Porto Alegre. O que se pode esperar deste segundo jogo?

Acredito que luta e garra não vai faltar. Sabemos que será um jogo muito difícil.