Lesão de Bernabei dará sequência inédita para Ramon na lateral do Inter

O Inter ainda não tem conhecimento sobre o resultado do exame médico, mas está pessimista quanto à lesão de Bernabei. Na noite desta quarta-feira (28), o argentino deixou o campo mais cedo contra o Bahia, pela Libertadores, com dores no músculo posterior da coxa esquerda.

— Não dá para saber. Tem que esperar. Pela clínica do momento, teve alguma coisa que vai demandar mais tempo — avaliou o técnico Roger Machado.

Números

Se a ausência do lateral-esquerdo titular é iminente, surge uma oportunidade para o reserva Ramon mostrar serviço e ganhar uma sequência até então inédita.

Desde que chegou ao Beira-Rio, no início do ano, o atleta de 24 anos disputou 10 partidas, sendo titular apenas três vezes: no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, fora de casa; na primeira vitória sobre o Maracanã, pela Copa do Brasil; e na goleada sofrida para o Botafogo, no Rio.

O Inter tem mais dois compromissos pelo Brasileirão antes da parada para o Mundial de Clubes. No próximo domingo (1º), recebe o Fluminense, em Porto Alegre, e depois da data Fifa, no dia 12 de junho, visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Jogos de Ramon pelo Inter:

10 jogos (3 como titular)

Inter 3x0 Brasil de Pelotas (Gauchão): 23 minutos

3x0 Brasil de Pelotas (Gauchão): 23 minutos Inter 2x0 Monsoon (Gauchão): 22 minutos

2x0 Monsoon (Gauchão): 22 minutos Caxias 0x2 Inter (Gauchão): 6 minutos

(Gauchão): 6 minutos Inter 3x1 Caxias (Gauchão): 8 minutos

3x1 Caxias (Gauchão): 8 minutos Fortaleza 0x0 Inter (Brasileirão): 90 minutos

(Brasileirão): 90 minutos Grêmio 1x1 Inter (Brasileirão): 9 minutos

(Brasileirão): 9 minutos Inter 3x3 Nacional (Libertadores): 7 minutos

3x3 Nacional (Libertadores): 7 minutos Inter 1x0 Maracanã (Copa do Brasil): 90 minutos

1x0 Maracanã (Copa do Brasil): 90 minutos Botafogo 4x0 Inter (Brasileirão): 90 minutos

(Brasileirão): 90 minutos Inter 2x1 Bahia (Libertadores): 25 minutos