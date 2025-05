Lateral do Bahia destaca mobilização em duelo decisivo contra o Inter na Libertadores: "Jogo da vida"

Lateral Santi Arias pode ser uma novidade na escalação de Rogério Ceni. (Rafael Rodrigues/ EC Bahia)

O Bahia terá o jogo mais importante do ano até aqui nesta quarta-feira (25). Este é o discurso adotado pelo grupo de jogadores antes da partida contra o Inter, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Diante do cenário na tabela, somente um triunfo poderá garantir o futuro do clube no torneio.

— É jogo da vida. É um jogo para a gente fazer o que sabe. Não será um jogo fácil. Acho que vai ganhar quem que estiver com a máxima concentração. Estamos vindo para conseguir essa vaga, com essa mentalidade e, obviamente, sempre pensando positivo e em ganhar — apontou Santi Arias, lateral da equipe baiana, na véspera do confronto.

Leia Mais Após 36 anos, Inter e Bahia se encontram para definir quem segue adiante na Libertadores

Com a necessidade de vencer a partida no Beira-Rio, um dos principais pontos de atenção na preparação foi em relação às finalizações. Desde a derrota para o Grêmio, no Brasileirão, a avaliação tem sido de que a equipe precisa aprimorar o faro de gol.

— Temos que aproveitar cada chance. Acho que fizemos um trabalho bastante bom, desde a construção no campo rival, mas ai falta aquela coisinha na hora de poder fazer o gol. Mas temos total confiança. Sabemos que temos jogadores muito importantes, que têm condições de sair desta pequena má fase. Não é fácil, mas se pode conseguir. Precisamos tentar não cometer erros infantis, estar focados, pois seguramente vai sair tudo bem — destacou Arias.

Dúvidas na escalação

Para este segundo jogo em sequência na capital gaúcha, o técnico Rogério Ceni irá promover mudanças na escalação. A primeira alteração confirmada é o retorno de Jean Lucas ao meio-campo. O volante ficou de fora da partida contra o Grêmio, por suspensão.

O lateral Santi Arias também pode ser uma novidade na defesa, ingressando na vaga de Gilberto.

No ataque, está a principal indefinição. Lucho Rodríguez vem sendo o titular. No entanto, nas últimas 16 partidas, não balançou as redes e nem conseguiu dar assistência. Com isso, William José pode deixar o banco de reservas e assumir a condição de titular.

A provável formação do Bahia tem: Marcos Felipe; Gilberto (Santi Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Inter e Bahia se enfrentam às 19h, no Estádio Beira-Rio. O confronto é uma disputa direta por uma vaga às oitavas de final. O Colorado está em segundo na tabela, com oito pontos, seguido pelo time baiano, que tem sete. Quem vencer garante a classificação. O empate garante a classificação ao clube gaúcho.