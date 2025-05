Jogo do Inter contra o Maracanã pode ser usado para encontrar solução tática

Gustavo Prado anotou o gol da vitória do Inter sobre o Maracanã, na ida, no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Roger Machado decidiu usar o time titular para enfrentar o Maracanã, nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil, uma semana antes da decisão pela Libertadores contra o Bahia.

De acordo com informações do repórter Filipe Duarte, Gustavo Prado deverá iniciar a partida. O jogo pode servir para o treinador solucionar uma questão tática que gera debate no ambiente colorado.

Desde a partida contra o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão, Roger tem escalado o Inter com três volantes de origem.

Diante dos paulistas, do Atlético Nacional e do Nacional-URU, Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique atuaram juntos.

Contra o Mirassol, Ronaldo ocupou a vaga de Fernando com ou outros dois mantidos. Na goleada sofrida para o Botafogo, no Rio, o trio foi formado por Ronaldo, Diego Rosa e Thiago Maia.

Desempenho não agrada

O desempenho de forma geral não tem agradado, e o Colorado venceu apenas um desses cinco jogos, no Uruguai, contra o Nacional.

Após o empate contra o Mirassol, Roger admitiu que a formação com três volantes tem sido usada por considerar a melhor do momento, mas deixou claro que o cenário poderia ser diferente se contasse com Carbonero e Vitinhos, ambos no departamento médico.

— Quantas vezes me viram jogar assim (com três volante)? Essa é uma opção para esse momento, não foi opção em outros momentos. Foi nesse em função de todo o contexto que a gente está passando — respondeu ao ser questionado sobre a possibilidade de mudanças quando Carbonero e Vitinho retornarem.

Como tem jogado

A partida de hoje pode servir para Gustavo Prado mostrar que pode ser o jogador a atuar pelo lado do campo para Roger abrir mão de um dos volantes.

Isso nem mexeria taticamente no posicionamento base da equipe porque um dos volantes tem jogado pelo lado.

Diante do Atlético Nacional, por exemplo, o 4-2-3-1 teve Fernando e Thiago Maia como dupla de volantes, com Bruno Henrique aberto pela direita na linha de três, que teve ainda Alan Patrick (centro) e Wesley (esquerda).

Formação do Inter contra o Atlético Nacional, na Colômbia, teve Bruno Henrique aberto pela direita. Tacticalboard / Reprodução

Contra o Nacional, no Uruguai, Bruno Henrique foi centralizado com Fernando, e Thigo Maia ganhou a missão de jogar pela esquerda. Wesley foi para o lado direito.

Thiago Maia voltou a jogar assim contra o Mirassol. Com o placar desfavorável, Roger sacou Thiago Maia no intervalo, e Prado entrou como o ponta da esquerda.

Maior volume ofensivo

Com Prado, o Inter teve um maior volume ofensivo e viu crescer também Bernabei, que passou a ter um ponta a sua frente, como nos melhores momentos da temporada 2024.

Uma boa atuação nesta noite poderá servir para o garoto mostrar para Roger que pode ser titular e o Inter voltar a ter jogadores mais ofensivos nos dois lados do campo.