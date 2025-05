Já em campo, Inter precisa trocar uniforme para partida contra o Maracanã

Alan Patrick comanda o ataque colorado na noite de quinta-feira (22) Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter previa estrear seu novo uniforme na partida contra o Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22). Os jogadores até entraram em campo com a camisa branca. No entanto, antes do apito inicial, precisaram trocar pela vermelha, a titular.

Isso porque a vestimenta estava parecida com a do adversário, cujas camisas são listradas em azul e branco. Assim, poderia prejudicar o andamento da partida — seja para a arbitragem ou às próprias equipes, além da transmissão do duelo.

Os atletas trocaram as camisas atrás de um dos gols do Orlando Scarpelli, onde ocorre o confronto. O fato contribuiu com um atraso de seis minutos para o início do jogo.

De acordo com apuração do repórter Filipe Duarte, que está no estádio, a equipe do Maracanã havia sinalizado à CBF entraria em campo com um uniforme laranja, o número dois da equipe. No entanto, sem avisar, optou pelo branco e azul no último momento, dessa forma o Inter precisou adiar a estreia do novo manto.

Nova camisa

O Inter, em parceria com a Adidas, apresentou na quarta-feira (21) seu novo uniforme reserva para a temporada de 2025. A camisa branca celebra os 50 anos da histórica conquista do Campeonato Brasileiro de 1975.

