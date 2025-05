Inter x Mirassol: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Inter x Mirassol: tudo sobre o jogo da nona rodada do Brasileirão 2025

Inter e Mirassol se enfrentam neste domingo (18), às 20h30min , pela nona rodada do Brasileirão 2025 . O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória sobre o Nacional , fora de casa, pela Libertadores. No Brasileirão, perdeu para o Botafogo por 4 a 0 . Já o Mirassol venceu o Corinthians , de virada, no sábado passado.

Escalações confirmadas para Inter x Mirassol

Arbitragem para Inter x Mirassol

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Alessandro Rocha Matos (BA) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS). VAR : Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa-SC)

Onde assistir a Inter x Mirassol

Como chegam Inter e Mirassol

Inter

A vitória sobre o Nacional pode devolver a confiança para voltar a vencer no Brasileirão. Roger deve repetir Ricardo Mathias no ataque.

Mirassol

Será a primeira partida da equipe do interior paulista no Beira-Rio. A vitória de virada sobre o Corinthians foi bastante comemorada. O destaque do time é o lateral-esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio.