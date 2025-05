Inter x Fluminense: tudo sobre o jogo da 11ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo (1º), às 20h30min, pela 11ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de empate na última rodada do Brasileirão, contra o Sport, mas ganhou pela Libertadores do Bahia. Já o Fluminense venceu as últimas duas, contra Vasco e Once Caldas.

Escalações para Inter x Fluminense

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Hércules e Martinelli; Arias, Ganso e Serna; Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem para Inter x Fluminense

Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)

Onde assistir a Inter x Fluminense

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O SporTV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Inter e Fluminense

Inter

Embalado pela vitória de virada sobre o Bahia pela Libertadores, o Inter agora tenta se recuperar no Brasileirão. Roger não terá Bernabei, lesionado. Vitinho pode ganhar lugar no time titular.

Fluminense

Renato Portaluppi classificou o time para as oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. No Brasileirão, começa a rodada em quinto lugar.

Ingressos para Inter x Fluminense

Sócios Campeão do Mundo: R$ 14 a R$ 119; sócios Nada vai nos separar: R$ 42 a R$ 239; não-sócios: R$ 70 a R$ 299. Para a área Coração do Gigante, clique aqui.