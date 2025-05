Inter x Bahia: tudo sobre o jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Arte GZH

Inter e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O confronto é uma disputa direta por uma vaga nas oitavas de final. O Colorado está em segundo na tabela, com oito pontos, seguido de perto pelo Bahia, que tem sete. Quem vencer garante a classificação. Em caso de empate, dá Inter.

Escalações para Inter x Bahia

Inter: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado; Borré. Técnico: Roger Machado.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Santi Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Cauly e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem para Inter x Bahia

Facundo Tello, auxiliado por Juan Belatti e Gabriel Chade. VAR: Hector Paletta (quarteto argentino).

Onde assistir a Inter x Bahia

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 15h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Paramount+ anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Bahia

Inter

O time de Roger Machado passou por um susto no domingo (25), no empate contra o Sport, com a lesão do jovem centroavante Ricardo Mathias. No entanto, logo após o jogo, o técnico revelou que Borré, recuperado de lesão, deve voltar à equipe na decisão de quarta-feira — e ele está entre os relacionados para a partida.

O Inter vem de vitórias importantes nas copas e empates frustrantes no Brasileirão: Nacional-URU 0x2 Inter pela Libertadores; Inter 1x1 Mirassol pela nona rodada do Brasileiro; Maracanã 0x3 Inter pela Copa do Brasil; e Sport 1x1 Inter pela 10ª rodada do Brasileirão.

Bahia

O tricolor baiano vem de uma derrota no Brasileirão para o Grêmio. Antes, goleou o Paysandu por 4 a 0 na Copa do Brasil e venceu por 2 a 0 o clássico contra o Vitória. No último jogo pela Libertadores, contra o Atlético Nacional-COL, foi derrotado por 1 a 0.

A equipe permaneceu em Porto Alegre desde o confronto contra o Tricolor e deve contar com o reforço do atacante Ademir, retornando de lesão e que fica no banco.

Ingressos para Inter x Bahia

Para sócios Campeão do Mundo: R$ 14 a R$ 119; sócios Nada vai nos separar: R$ 42 a R$ 239; não sócios: R$ 70 a R$ 299. Para a área Coração do Gigante, acesse aqui.