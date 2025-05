Inter viajará mais de 13 mil quilômetros nas duas próximas semanas

Time de Roger fará longas viagens nos próximos jogos. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter montou uma programação para encarar a sequência de quatro jogos fora de casa.

Pelas duas próximas semanas, a equipe comandada por Roger Machado vai se dividir entre Brasileirão e Libertadores e, de acordo com a escala do Google Maps, acumulará mais de 13,6 mil quilômetros percorridos pelos ares da América do Sul.

A primeira parada será em São Paulo, contra o Corinthians, no próximo sábado (3). Para este compromisso, a delegação viajará de voo fretado um dia antes e retorna a Porto Alegre após o confronto, somando 2,3 mil quilômetros de ida e volta.

Viagens mais longas

O segundo duelo será contra o Atlético Nacional, em Medellín, na quinta-feira (8). A viagem para a Colômbia ocorrerá dois dias antes, com um treino agendado para a quarta-feira (7), em solo colombiano. Até lá, serão mais 4,7 mil quilômetros.

No dia seguinte ao confronto pelo torneio sul-americano, o Inter viaja direto para o Rio de Janeiro, somando mais 4,7 mil quilômetros ao mapa de voo.

No dia 11 (domingo), o Colorado enfrentará o Botafogo, novamente pelo campeonato nacional. O retorno ao Rio Grande do Sul se dará no dia seguinte, percorrendo 1,1 mil quilômetros.

Último jogo fora de casa

Por fim, o último jogo será contra o Nacional-URU, em Montevideu, no dia 15 (quinta-feira). Neste caso, será a menor distância a ser percorrida. Por isso, a delegação se deslocará à capital uruguaia no dia anterior e voltará depois da partida, adicionando mais 1,4 mil quilômetros.

Volta para casa

O Inter só voltará a atuar no Beira-Rio no dia 18, quando receberá o Mirassol, pelo Brasileirão.

Calendário do Inter

Sábado (3/5) — Corinthians x Inter, em São Paulo

Quinta-feira (8/5) — Atlético Nacional-COL x Inter, em Medellin

Domingo (11/5) — Botafogo x Inter, no Rio de Janeiro

Quinta-feira (15) — Nacional-URU x Inter, em Montevideu