Inter vence Botafogo e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

O Inter pode enfim dar um breve respiro no Brasileirão sub-20. Nesta quarta-feira (21), o Colorado venceu o Botafogo, por 2 a 1, e deixou a zona de rebaixamento do torneio. Válido pela 11ª rodada, o duelo ocorre na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Yago e Denis Marfo marcaram os gols do time comandado por Renan Brito. Assim, o Inter volta a vencer depois de nove jogos e bate uma invencibilidade do Botafogo que já durava 15 partidas. Com o resultado, chega a 10 pontos e ocupa momentaneamente a 16ª colocação.