Inter terá mês marcado por maratona de jogos, decisões e viagens; confira o calendário colorado em maio

Inter terá mês decisivo para a sequência da temporada. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após a sofrida vitória sobre o Maracanã, que encerrou uma sequência de cinco jogos em Porto Alegre, o Inter terá no mês de maio uma maratona de viagens, com oito compromissos, seis deles longe do Beira-Rio.

A arrancada será neste sábado (3), diante do Corinthians, em Itaquera, que antecede a viagem a Medellín para encarar o Atlético Nacional.

O mês que começa nesta quinta-feira (1º) definirá os rumos do clube na Libertadores e na Copa do Brasil, sem que o Brasileirão seja deixado de lado, pois a distância para o líder Flamengo já é de cinco pontos depois de apenas seis rodadas.

O técnico Roger Machado terá de lidar ao longo do mês com os cuidados físicos com o elenco, em uma maratona de partidas nas quais terá um compromisso a cada três dias.

Ao mesmo tempo, precisará recuperar o nível de jogadores que ele mesmo admitiu que tiveram queda de rendimento desde o título do Gauchão.

Compromissos de maio

Corinthians, pelo Brasileirão

Ainda sem ter vencido fora de casa no Brasileirão, o Inter voltará a jogar longe de Porto Alegre após 20 dias.

O último compromisso foi o empate sem gols com o Fortaleza, jogo no qual Roger Machado preservou titulares como Bernabei, Fernando, Alan Patrick e Wesley.

Contra o Corinthians, a tendência é de força total em razão da distância para o compromisso com o Atlético Nacional. A ideia é recuperar os pontos perdidos em casa na derrota para o Palmeiras.

Atlético Nacional, pela Libertadores

O Inter também tem pontos perdidos no Beira-Rio para recuperar na Libertadores.

Depois do eletrizante 3 a 3 com o Nacional-URU, o time de Roger Machado terá de buscar, no mínimo, um empate para não deixar a zona de classificação para as oitavas de final.

O Colorado já perdeu a liderança para o Bahia, que receberá os uruguaios em Salvador na rodada.

Botafogo, pelo Brasileirão

O retorno ao Brasileirão será contra o atual campeão nacional. O fato de o jogo ser no gramado sintético do Nilton Santos e entre dois compromissos pela Libertadores devem levar Roger Machado a preservar peças.

Com uma má arrancada na Libertadores, competição em que somou apenas três pontos no primeiro turno, o Botafogo também terá de priorizar o torneio continental e pode não ter força máxima contra o Inter.

Nacional, pela Libertadores

Independentemente do resultado em Medellín, o Inter não chegará ao Uruguai com a vaga nas oitavas de final da Libertadores garantida.

Ou seja, a partida em Montevidéu terá caráter de decisão. Por isso, entrará em campo novamente com força máxima.

Mirassol, pelo Brasileirão

O Inter voltará ao Beira-Rio apenas em 18 de maio. Diante de um adversário que iniciou o campeonato de olho na briga contra o rebaixamento, o Colorado tem a missão de obter a vitória três dias depois do confronto com o Nacional-URU.

Maracanã, pela Copa do Brasil

O placar magro de 1 a 0 no Beira-Rio levará Roger Machado a montar um time mais forte do que o planejamento caso o Inter tivesse batido o Maracanã por uma margem maior de gols em Porto Alegre.

Alguns titulares podem ficar no banco, mas uma equipe totalmente reserva está descartada.

Sport, pelo Brasileirão

A vantagem de ter dois jogos seguidos no Nordeste permitirá ao Inter ter uma viagem a menos com a ida direto de Fortaleza a Recife. Contra um adversário que inicia o mês de maio como lanterna do Brasileirão.

Bahia, pela Libertadores

O último compromisso colorado no mês será no Beira-Rio diante do Bahia. A importância da partida dependerá do que acontecer nos jogos fora de Porto Alegre.

A briga poderá ser, na melhor das hipóteses, pelo primeiro lugar na chave, com a classificação às oitavas garantida. No pior dos cenários, há a chance de valer um lugar na Sul-Americana.

A importância da disputa ditará o caráter de decisão no encerramento do Grupo F.

Calendário de maio

Corinthians, Arena Itaquera (Brasileirão)

Sábado (3/5), 18h30min

Atlético Nacional, Atanasio Girardot (Libertadores)

Quinta-feira (8/5), 21h30min

Botafogo, Nilton Santos (Brasileirão)

Domingo (11/5), 20h

Nacional-URU, Gran Parque Central (Libertadores)

Quinta-feira (15/5), 19h

Mirassol, Beira-Rio (Brasileirão)

Domingo (18/5), 20h30min

Maracanã, Presidente Vargas (Copa do Brasil)

Quinta-feira (22/5), 19h

Sport, Ilha do Retiro (Brasileirão)

Domingo (25/5), 16h

Bahia, Beira-Rio (Libertadores)

Quarta-feira (28/5), 19h