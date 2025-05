Inter terá 10 dias decisivos para a sequência da temporada 2025 

Duas das competições em que o Inter está envolvido terão desfecho nos próximos 10 dias, a Libertadores e a Copa do Brasil. E o empate com o Mirassol em 1 a 1 no Beira-Rio não ajudou em nada para dar um fôlego na campanha do Brasileirão. Agora, o time de Roger Machado terá pela frente Maracanã e Sport, ambas fora de casa, e o Bahia em Porto Alegre para dar sequência na temporada.