Inter tem interesse na contratação de lateral-direito do Cerro Porteño

Lateral já apareceu no radar de contratações do Inter em 2025. Divulgação / Cerro Porteño

De olho no mercado, o Inter tem interesse na contratação do lateral-direito Alan Benítez, do Cerro Porteño. O jogador de 31 anos chegaria como alternativa para o argentino Braian Aguirre, atual titular da posição, e também para Nathan, emprestado pelo Santos.

Com contrato finalizando no meio desta temporada, Benítez poderia chegar sem custos para o Colorado. O ge.globo afirma que o paraguaio já tem pré-contrato assinado com o Inter, o que o clube gaúcho nega.

No Paraguai, a informação é que o jogador já teria uma proposta do Colorado nas mãos e estaria próximo de um acerto. O Inter já apareceu no início do ano com um dos interessados no lateral.

Revelado pelo Libertad, Benítez está no Cerro Porteño desde meados de 2023, quando retornou ao clube após passagem pela MLS.

A janela de transferências reabre no Brasil em 10 de julho — sem contar a brecha para o Mundial de Clubes —, na semana em que o calendário brasileiro será retomado após a disputa do torneio nos Estados Unidos.