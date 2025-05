Inter tem dúvida no ataque para enfrentar o Fluminense; veja a provável escalação

Meia Gustavo Prado disputa permanência entre os titulares. Ricardo Duarte / Inter

Em treino realizado no CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira (30), o técnico Roger Machado começou a preparar o time do Inter para enfrentar o Fluminense, pela 11ª rodada do Brasileirão. A ideia é manter a base que venceu o Bahia, pela Libertadores, com uma dúvida no ataque.

Titular nas últimas três partidas do ano, o meia Gustavo Prado pode perder o posto para Vitinho. Além de ter marcado o gol que iniciou a reação colorada sobre do baianos, o atacante atua aberto pela direita, o que devolveria Wesley para o lado esquerdo.

A outra mudança se dará na lateral esquerda, onde Bernabei acusou uma lesão na coxa e precisará ser substituído por Ramon.

No comando de ataque, Borré tem chances de continuar na equipe, já que Ricardo Mathias ainda sente um desconforto na coxa esquerda.

O Colorado ainda realiza uma última atividade na manhã deste sábado (31). O duelo com os cariocas está agendado para as 20h30min de domingo (1º), no Beira-Rio.

A provável escalação tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Borré.

