Inter tem dois jogadores convocados para a Seleção Brasileira sub-20

O técnico Ramon Menezes voltou a convocar a Seleção Brasileira sub-20 para amistosos preparatórios, visando a disputa do Mundial da categoria. Na lista aparecem os nomes de Gabriel Carvalho e Gustavo Prado, do Inter.

Eles estarão fora durante a próxima data Fifa. A apresentação do elenco está marcada para o dia 2 de junho, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

Os amistosos vão ocorrer no Cairo, capital do Egito, contra Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Os jogos irão ocorrer nos dias 4, 7 e 10 de junho, respectivamente.

Por ser data Fifa, Gabriel Carvalho e Gustavo Prado não devem desfalcar o Inter nos jogos do Brasileirão. Antes da data de apresentação na Seleção, os jogadores podem ser utilizados na partida diante do Fluminense, em 1º de junho, no Beira-Rio. Eles devem estar de volta para a partida contra o Atlético-MG, no dia 12.