Inter só empata com o Mirassol no Beira-Rio e fecha rodada perto do Z-4

O Inter não engrena no Brasileirão. Em casa, diante de 12 mil colorados, contra o Mirassol, saiu atrás, logo no início do primeiro tempo e só teve forças para buscar um empate, graças a Ricardo Mathias, já aos 30 minutos da etapa final.

Com o resultado, o time de Roger Machado fica na 15ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Roger repetiu o que pôde do time que havia vencido o Nacional na quinta-feira. Só Victor Gabriel e Fernando, ambos por condições físicas, não começaram a partida. Juninho e Ronaldo foram os titulares.

Visitantes marcam cedo e Inter para na trave

Ricardo Mathias, em sua estreia como titular no Beira-Rio, quase fez seu primeiro gol diante da torcida logo no segundo minuto. Thiago Maia fez um lançamento para ele, que ajeitou de peito para Alan Patrick.

O camisa 10 devolveu por cima da defesa para o guri. Na frente do gol, encobriu Walter, mas a bola bateu na trave e saiu. Aos quatro, Aguirre tentou de longe e o goleiro do Mirassol defendeu sem rebote.

O time visitante assustou aos sete minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Reinaldo cruzou e José Aldo bateu sozinho na área, Anthoni salvou. No minuto seguinte, em novo cruzamento de Reinaldo, Jemmes aproveitou a bobeada da defesa para surpreender: Mirassol 1 a 0.

O segundo gol dos adversários só não saiu aos 13 por capricho. Iury Castilho recebeu na entrada da área, driblou Bernabei e chutou. A bola desviou em Juninho e saiu por pouco.

O Inter esteve perto do empate ao 21. Bernabei fingiu que faria um cruzamento e percebeu Walter fora do lugar. O argentinou mudou a feição do pé e mandou direto a gol, pouco acima do travessão.

Passaram-se 11 minutos para que chegasse a próxima finalização. Bernabei tramou com Alan Patrick, que driblou um zagueiro e chutou, mas mascado, nas mãos de Walter.

Nos acréscimos, o empate não veio por capricho. Wesley fez tudo sozinho, trouxe da direita para o meio, ajeitou e encheu o pé. A bola estourou no travessão e não entrou. A derrota parcial gerou algumas vaias no apito para o intervalo.

Pressão colorada e, enfim, empate

Roger mexeu na equipe no vestiário. Ele tirou Thiago Maia e colocou Gustavo Prado. Que, em sua primeira ação, com 20 segundos fez Walter trabalhar, arriscando da entrada da área. A defesa foi sem rebote.

Aos oito, Ricardo Mathias deu um passe de letra para Bruno Henrique, que entrava pela direita. O cruzamento do volante colorado, porém, desviou e caiu nas mãos do goleiro.

Aos 11, mais uma vez, a bola não entrou por maldade. Em uma tabela pela esquerda, Alan Patrick entrou para Bernabei, que cruzou. A defesa cortou parcialmente, o rebote ficou com o próprio Bernabei, que devolveu para dentro da área. Bruno Henrique bateu de primeira, Walter defendeu e João Victor impediu que Ricardo Mathias completasse para a rede.

O centroavante teve vantagem sobre a zaga novamente aos 14, quando Wesley cruzou. Mas seu chute saiu fraco, porque estava desequilibrado.

Aos 18, Roger mexeu no time novamente. Ele tirou Bruno Henrique, que saiu entre vaias e alguns aplausos, para colocar Óscar Romero.

Aos 22, um lance polêmico. Em cruzamento para a área, a bola desviou no braço de Reinaldo. O árbitro não só não marcou pênalti como ainda deu tiro de meta.

Aos 28, Bernabei arriscou da entrada da área, Walter fez grande defesa. No minuto seguinte, o lateral cruzou e Ricardo Mathias cabeceou, mais uma vez o goleiro pegou.

A dedicação do centroavante foi premiada aos 30. Vitão fez um lançamento na medida para Ricardo Mathias. No domínio, ele tirou Jemmes do lance e, de pé esquerdo, deixou tudo igual no Beira-Rio.

O gol deu novo ânimo ao time e ao estádio. O Inter voltou a pressionar e o Mirassol sentiu. A bola ficava rondando a área de Walter, que fez duas intervenções precisas para evitar a virada.

À força, o Colorado chegou à virada, quando Alan Patrick cobrou escanteio, Lucca desviou, a bola pegou em Ronaldo e sobrou para Gustavo Prado empurrar para a rede. O VAR revisou e percebeu impedimento do volante colorado.

Roger teve de fazer as últimas mudanças logo depois. Exaustos, Alan Patrick e Ricardo Mathias saíram para os ingressos de Luis Otávio e Bruno Tabata.

Os acréscimos foram de esforço e tentativa de virada por parte do Inter. Mas não teve nem perna nem bola para conseguir os três pontos. Dado o cenário, dos males, o menor.

Brasileirão — 9ª rodada — 18/5/2025

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Prado, int.), Bruno Henrique (Óscar Romero, 18'/2ºT) e Alan Patrick (Luis Otávio, 39'/2ºT); Wesley (Lucca, 31'/2ºT) e Ricardo Mathias (Bruno Tabata, 39'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Mirassol (1)

Walter; Lucas Ramon (Roni, 22'/2ºT), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, José Aldo (Cristian Renato, 22'/2ºT), Edson Carioca (Daniel Borges, 22'/2ºT) e Gabriel (Matheus Bianqui, 28'/2ºT); Iury Castiilho (Yago Felipe, 39'/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

Gols: Jemmes (M), aos nove minutos do 1º tempo; Ricardo Mathias (I), aos 30 minutos do 2º tempo;

Cartões amarelos: Aguirre e Gustavo Prado (I); Danielzinho, Gabriel, Matheus Bianqui, Walter e Lucas Ramon (M);

Local: Beira-Rio;

Público: 12.150 (11.068 pagantes);

Renda: R$ 200.638,00;

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Alessandro Rocha Matos (BA) e Eduardo Gonçalves Cruz (MS). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa-SC).

Próximo jogo

Quinta-feira, 22/5 — 19h

Maracanã x Inter

Orlando Scarpelli (Florianópolis) — Copa do Brasil (terceria fase, volta)