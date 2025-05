Inter prepara Vitinho e Borré para decisão e tem preocupação com Carbonero

Rafael Borré pode ser atração contra os baianos, no dia 29 Ricardo Duarte / Inter

O Inter prepara os atacantes Vitinho e Rafael Borré para o jogo decisivo contra o Bahia, no dia 29 de maio, pela Copa Libertadores. Em fase final de recuperação de lesões, os dois atletas podem atuar inclusive nas rodadas anteriores ao confronto para ganhar ritmo de jogo. Já o meia-atacante Carbonero gera preocupação no CT do Parque Gigante e corre risco de retornar apenas no segundo semestre.

Vitinho é quem está em estágio mais avançado. Praticamente recuperado de uma fratura em um dedo da mão esquerda, o jogador já realiza algumas atividades no gramado e deve ser relacionado ou para o jogo contra o Maracanã, no dia 22, pela Copa do Brasil, ou contra o Sport, no dia 25, pelo Brasileirão.

Já Rafael Borré se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e deve retornar ou diante do Sport ou na decisão contra o Bahia, quando disputará vaga no ataque com o jovem Ricardo Mathias, destaque na vitória sobre o Nacional-URU.

Johan Carbonero, por sua vez, é quem mais gera preocupação. O meia-atacante não atua desde o empate com o Flamengo, no dia 29 de março, pelo Brasileirão, em virtude de um problema muscular na coxa esquerda.

Ao longo de maio, o atleta chegou a ensaiar um retorno aos treinamentos, mas acabou tendo um agravamento na lesão.