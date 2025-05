Inter pode ter reforço para o ataque contra o Sport

Vitinho vem participando dos últimos treinamentos no CT. Filipe Duarte / Agência RBS

O técnico Roger Machado pode ganhar um reforço para a partida contra o Sport, domingo (25), em Recife. O atacante Vitinho participou da atividade desta sexta-feira (23), no gramado do CT Parque Gigante, e pode se transformar em opção na frente.

O atleta mostra-se recuperado da fratura no segundo dedo da mão esquerda. A lesão foi constatada após a vitória sobre o Maracanã, dia 29 de abril, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Volta de atacantes

Em contrapartida, o treinador ainda não conta com Carbonero, Borré e Valencia. Desses três jogadores, os colombianos são os que tem mais chances de estarem à disposição para a partida contra o Bahia, quarta-feira (28), no encerramento da fase de grupos da Libertadores. Eles não participaram do treinamento desta sexta-feira.

Essa foi a primeira das duas atividades que Roger terá para definir a escalação do Inter que vai enfrentar o lanterna do Brasileirão. A tendência é de que o treinador escolha uma escalação alternativa. Jogadores como Aguirre, Bernabei, Vitão, Fernando e Alan Patrick podem ser preservados.

A definição de quem estará em campo na Ilha do Retiro vai ocorrer na manhã deste sábado (24). No período da tarde, a delegação colorada viaja para Pernambuco. O Inter é o 15º colocado com 9 pontos na tabela.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.