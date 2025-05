Inter perde Ricardo Mathias e inicia semana decisiva em busca de novo titular no ataque

Ricardo Mathias sentiu lesão no começo da partida contra o Sport. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Às vésperas da partida mais importante do primeiro semestre, o Inter vive um pequeno drama. Não há um centroavante 100% fisicamente para escalar diante do Bahia, na quarta-feira (28). A partida das 19h no Beira-Rio vale a classificação para as oitavas de final da Libertadores.

O time de Roger Machado joga pelo empate para avançar. E terá de ser com a ausência de Ricardo Mathias. O centroavante, titular nas partidas mais recentes, saiu de campo ainda no primeiro tempo no empate em 1 a 1 com o Sport, no domingo (25).

Mathias era um dos seis jogadores que iniciaram a partida na Ilha do Retiro que deveriam começar o duelo de meia de semana. Os outros foram o goleiro Anthoni, os laterais Aguirre e Bernabei, o zagueiro Juninho e o meia-atacante Gustavo Prado.

As opções de Roger

O centroavante sentiu uma lesão muscular. Ele teve dificuldades, inclusive, para retornar ao banco de reservas. Lucca entrou no seu lugar e é um dos cotados para começar jogando.

Porém, o jovem vive uma temporada ruim. Foi utilizado apenas 10 vezes e ainda não marcou gol. No domingo, teve uma oportunidade para marcar, mas sua finalização foi afastada em cima da linha.

O nome mais forte para começar a partida é Borré. Titular no início da temporada, perdeu posição para Valencia, que também está lesionado.

O colombiano não joga desde 26 de abril, quando o Inter venceu o Juventude por 3 a 1. Um dos gols saiu dos pés de Borré. Ele tem outros três no ano. Ele se recupera de uma lesão muscular grau 2 no posterior da coxa esquerda. Roger afirmou que o atacante tem boas chances de ser utilizado.

— Estou otimista. Borré já estava no retreinamento. Penso que a gente vai ter condições de utilizá-lo. Não sei se desde o início ou no decorrer da partida — destacou o treinador colorado.

Improviso é alternativa

Uma terceira alternativa é improvisar Wesley como jogador mais adiantado da equipe. O atacante de lado não repete as atuações do ano passado. Reencontrou-se com o gol apenas diante do Maracanã, pela Copa do Brasil.

Caso opte por essa escolha, Roger abriria uma outra dúvida na equipe. A vaga que ficaria aberta pelo deslocamento de Wesley para o comando de ataque ficaria entre Thiago Maia, titular contra o Sport, e Vitinho.

Existe também a possibilidade de Roger escalar Maia, mesmo preservando o posicionamento de Wesley. Nesse caso, estaria formada, mais uma vez, a trinca de meio-campistas com Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia, o que poderia tirar Gustavo Prado da equipe.

O comandante colorado terá dois treinos para definir a equipe. O primeiro deles ocorre nesta segunda-feira, às 16h.

As opções de Roger para o ataque

Lucca

Foi o substituto de Ricardo Mathias contra o Sport. Perdeu espaço no começo do ano, mas aos poucos voltou a ganhar tempo em campo.

Os números

Jogos no ano: 10

Tempo em campo: 269 minutos

Gols no ano: zero

Assistências no ano: zero

Wesley

Pode ser uma improvisação. Não tem tido uma temporada com bons números. Seu primeiro gol no ano saiu diante do Maracanã. Se for o escolhido, abre uma disputa na linha de meias. Nesse cenário, Thiago Maia e Vitinho disputariam um lugar no time.

Os números

Jogos no ano: 23

Tempo em campo: 1.660 minutos

Gols no ano: 1

Assistências no ano: 2

Borré

Não joga desde 26 de abril, quando marcou um dos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. Sua entrada seria a troca mais natural, mas tudo dependerá de suas condições físicas. Marcou quatro vezes em 2025.

Jogos no ano: 19

Tempo em campo: 964 minutos

Gols no ano: 4

Assistências no ano: 2