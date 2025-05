Inter liga alerta e traça plano para evitar tomar gols no início dos jogos

Roger prioriza defesa em treinos antes da decisão contra o Bahia Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Redobrar a atenção no começo dos jogos é uma prioridade do técnico do Inter, Roger Machado, antes da partida desta quarta-feira (28), contra o Bahia, pela Libertadores. Afinal, os gols sofridos nos momentos iniciais das últimas partidas ligaram um alerta no Beira-Rio.

Além disso, o treinador dá ênfase nos treinos aos aspectos defensivos de uma forma geral, especialmente por se tratar de um duelo no qual a derrota causará a eliminação da competição.

O Inter foi vazado nos 10 minutos iniciais em cinco das últimas 10 partidas, normalmente em jogadas marcadas por erros de marcação. O diagnóstico é de que a falta de atenção foi o fator determinante na maioria do casos.

Até mesmo porque, em todos os gols sofridos no início das partidas, a defesa colorada estava em superioridade numérica em relação ao ataque adversário.

Além disso, a falta de solidez defensiva no geral é uma preocupação de Roger, uma vez que, nos mesmos 10 jogos, o Inter sofreu 17 gols. Logo, a ênfase dos últimos trabalhos no CT do Parque Gigante vêm sendo o posicionamento da defesa e, sobretudo, a concentração do primeiro ao último minuto.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-URU, em Montevidéu, o volante Fernando afirmou que o time teve mais poder de reação em virtude da pressão pelo resultado.

— A água bateu na bunda. Todo mundo começou a correr, dar tudo. Não pode ser assim quando as coisas estão difíceis, tem que ser sempre. A mesma concentração, buscando a vitória — disse o volante, à época.

Na sequência, no empate por 1 a 1 com o Mirassol, novamente o Inter foi vazado no início da partida, logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após o jogo, o zagueiro Vitão voltou a falar sobre o assunto.

— O Fernando disse que parece que nosso time reage melhor quando a água está batendo na bunda. Esse grupo parece que reage só nos momentos de dificuldade. É uma coisa a mudar. Temos que jogar todas as partidas como se fosse uma final — reforçou o defensor.

No último domingo (25), porém, no empate por 1 a 1 com o Sport, mais uma vez o time sofreu gol no início do jogo. Desta vez, aos 7 minutos.

Por isso, contra o Bahia, a ordem é ter atenção plena e redobrada do início ao fim.

Veja os jogos em que o Inter sofreu gol até os primeiros 10 minutos nos últimos 10 jogos:

Inter 3x3 Nacional: 3’ e 10’

Inter 3x1 Juventude: 4’

Botafogo 4x0 Inter: 9’

Inter 1x1 Mirassol: 8’

Sport 1x1 Inter: 7’

Retrospecto nos últimos 10 jogos:

4 vitorias

3 empates

3 derrotas

17 gols sofridos

17 gols feitos