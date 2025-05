O Inter, em parceria com a Adidas, apresentou nesta quarta-feira (21) seu novo uniforme reserva para a temporada de 2025. A camisa branca celebra os 50 anos da histórica conquista do Campeonato Brasileiro de 1975.

A nova peça não apenas rememora o cinquentenário do título, mas também presta uma homenagem a Cláudio Duarte. O ex-lateral e figura crucial na conquista de 75 é o grande destaque da campanha de lançamento.

Ele aparece no vídeo promocional e narra o conteúdo veiculado nas redes sociais, trazendo a voz da história para a nova geração. Jogadores do atual elenco, como Vitão, Bernabei e o jovem Luis Otavio, também participam da divulgação.

A camisa branca apresenta uma textura que remete à icônica "Taça das Bolinhas" de 1975. As tradicionais três listras da Adidas nas mangas são vermelhas, assim como o logo da marca. No peito, o emblema antigo do Colorado, utilizado na década de 70, reforça a conexão com o passado.

Na parte de trás da gola, o ano "1975" aparece em destaque. O kit é completado por calções vermelhos com detalhes brancos e meiões na mesma cor.

Tecnologia e disponibilidade

A nova camisa já está disponível para compra. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, enquanto a infantil sai por R$ 349,99. Os torcedores podem adquirir o nas lojas físicas do Inter, no site da adidas e no www.lojadointer.com.br.

Sócios colorados adimplentes têm um benefício exclusivo de 15% de desconto na aquisição da peça na Inter Store virtual.