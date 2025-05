Inter irá inaugurar 20 churrasqueiras no Parque Marinha em junho; veja fotos

Poucas coisas combinam mais do que futebol e churrasco. Assar uma carne antes de uma partida é tradição para os torcedores gaúchos. Para os colorados, a maior concentração é feita no Parque Marinha do Brasil onde, por anos, cada um precisou adaptar sua própria estrutura para fazer a refeição. A partir de junho isso deve mudar. O Inter disponibilizará churrasqueiras para uso durante pré-jogos. O investimento do clube foi de cerca de R$ 200 mil.

A estrutura construída fica na altura da Rua Nestor Ludwig, próxima ao Gigantinho e ao Beira-Rio. A obra é dividida em duas etapas e a primeira já está finalizada. Ainda não há previsão de inauguração do espaço, mas segundo o vice-presidente de Patrimônio, Gabriel Nunes, deve ocorrer ainda em junho.

Ao todo são 20 churrasqueiras, seis cobertas e 14 descobertas, que foram entregues na primeira etapa. Todas são acompanhadas por mesas e bancos. Ainda sem prazo, a segunda parte do projeto consiste na entrega de sanitários masculino, feminino e PCD, além de uma área com ligação hidráulica para que se faça a lavagem de utensílios.

— Essa é uma demanda que vem de anos. Sabemos que é algo cultural da torcida do Inter se localizar nessa extremidade do parque, principalmente nos pré-jogos. Sempre vimos essa demanda e faltava uma estrutura que gerasse conforto para o nosso torcedor — destaca Nunes.

Espaço público

Por se tratar de um espaço público, as churrasqueiras no Parque Marinha do Brasil não serão exclusivas para torcedores colorados. O projeto é uma parceria entre Inter e a prefeitura de Porto Alegre, que cedeu o espaço. Cabe ao clube também fazer a manutenção e preservação do local.

Em dias de jogos, o espaço deve ser utilizado especialmente por torcedores colorados. Em outros dias da semana, qualquer cidadão poderá fazer seu churrasco lá.

— O Inter fez a doação das churrasqueiras e da obra, e vai ser responsável pela manutenção. A prefeitura fez a autorização da utilização do espaço público sem cobrar nada para tornar o espaço melhor para todo mundo. A gente quer com isso é integrar mais a cidade com a população. O Marinha é um parque enorme, é um parque bonito que as pessoas utilizam, mas poderiam usar mais, e a gente quer incentivar isso — afirma o secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo.

A estrutura não deve ter logos ou símbolos do Inter de forma a incentivar outros usuários a frequentarem o local.

Leia Mais Do que o Inter precisa para se classificar na Libertadores

Como utilizar as churrasqueiras?

Ainda não há definição de como será a organização para utilizar as churrasqueiras. Mas a expectativa é de que seja feito via agendamento nos mesmos moldes das quadras esportivas do trecho 3 da Orla, por site ou aplicativo. O controle da agenda de uso será feito pelo Executivo.