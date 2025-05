Inter estuda possível punição a Gabriel Carvalho, flagrado jogando bola em quadra de Porto Alegre

O meia Gabriel Carvalho, do Inter, foi flagrado em uma quadra de Porto Alegre jogando bola , e deve receber uma punição do clube . A tendência é de que seja uma advertência. O jogador de 17 anos, porém, alega que não estava participando de uma partida, mas sim do aniversário de um familiar.

A imagem foi revelada no canal do repórter Bruno Abichequer e confirmada por Zero Hora. Gabriel Carvalho estava no Planet Ball, uma quadra esportiva na Avenida Cristiano Fischer, na Capital. No vídeo, ele joga futebol com outras pessoas. À pessoas próximas, o jogador afirmou que foi chamado pelos primos para brincar.