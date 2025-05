Inter espera mais de 40 mil torcedores para jogo decisivo contra o Bahia

O Inter terá casa cheia para o jogo decisivo na Libertadores contra o Bahia . A partida acontece às 19h da quarta-feira (28) e vale a classificação às oitavas de final do torneio.

Até o início da tarde desta segunda-feira (26), 20 mil ingressos já tinham sido vendidos para o confronto. A expectativa do Inter é de mais de 40 mil torcedores presentes na casa colorada.

Os sócios podem adquirir os ingressos ou fazer check-in diretamente no portal Mundo Colorado. A partir da tarde desta segunda-feira (26), os torcedores que não são associados podem comprar as entradas pela mesma plataforma.

Tanto os associados como não sócios precisarão fazer o cadastro de biometria facial para acessar o Beira-Rio . O processo pode ser feito de forma online ou na sede da Central de Atendimento ao Sócio, diretamente no estádio.

Para se classificar na Libertadores, o Inter precisa da vitória ou de um empate diante do Bahia. Caso os baianos vençam, garantem vaga na próxima fase e eliminam o Colorado.

