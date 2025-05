Inter empata com o São Paulo e termina 12ª rodada do Brasileirão sub-20 fora da zona de rebaixamento

Partida foi disputada em Cotia, São Paulo, no Estádio Marcelo Portugal. Rafaela Frison / Inter, Divulgação

Fora de casa, o Inter empatou em 1 a 1 com o São Paulo nesta quinta-feira (29). Com isso, termina a 12ª rodada do Brasileirão sub-20 fora da zona de rebaixamento, no 17º lugar, com 11 pontos — mesma pontuação que o Grêmio, primeiro time no Z-3. O Colorado tem com melhor saldo de gols.

A equipe de Renan Brito começou bem e saiu na frente na partida disputada em Cotia, São Paulo, no Estádio Marcelo Portugal. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Luiz Felipe recebeu na entrada da área e bateu colocado, com categoria, para abrir o placar com um belo chute.

Só que a vantagem durou pouco. Cerca de 15 minutos depois, o time paulista igualou, com Felisberto. O restante da partida foi equilibrada e ambas as equipes tiveram chances de desempatar.

O Inter volta a campo neste domingo (30) diante do Novo Hamburgo, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Gauchão Sub-20 — o Inter já está classificado às quartas de final. No Brasileirão só atua no próximo dia 11, contra o Vasco, em Alvorada.