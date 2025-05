Inter desembarca em Montevidéu para decisão contra o Nacional pela Libertadores

No final da tarde desta quarta-feira (14), a delegação colorada desembarcou em sua concentração na Playa de Los Pocitos, em Montevidéu, para a partida da quinta-feira (15), contra o Nacional-URU , pela fase de grupos da Libertadores.

Desfalcados de Valencia, Borré, Vitinho e Carbonero , os jogadores rapidamente desembarcaram do ônibus que trouxe a delegação do aeroporto Internacional de Carrasco. Os poucos torcedores que estavam aguardando a chegada dos atletas , tiveram a oportunidade apenas de um contato visual.

— Vou confiar que existe um clima de mobilização e que vamos vencer por um gol. Estou vendo um filme se repetindo, todo ano o Inter muda de treinador no meio do ano. Tomara que esteja enganado — disse o torcedor colorado Matias Puerta.

Para a partida contra o Nacional, o técnico Roger Machado deve manter a ideia de formação com três volantes. No último treinamento antes da viagem ao Uruguai, o técnico novamente testou a formação com Fernando, Thiago Maia e Bruno Henrique.