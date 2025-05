Inter define planejamento para a utilização de Rafael Borré contra o Bahia

Rafael Borré será a novidade colorada na decisão desta quarta-feira (28). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Rafael Borré será titular na partida decisiva desta quarta-feira (28) contra o Bahia. Sem contar com Ricardo Mathias e Enner Valencia, lesionados, o Inter definiu que o colombiano jogará no sacrifício, sem condições de atuar por 90 minutos.

Conforme apurado por Zero Hora, Borré está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda e, em condições normais, teria o seu retorno adiado por mais algumas rodadas. Porém, pela importância do jogo e pela escassez de peças no ataque, o atleta será atração entre os 11 iniciais.

Nesta segunda-feira (26), o colombiano treinou normalmente ao lado dos jogadores que não atuaram contra o Sport, no domingo (25). Já nesta terça-feira (27), o planejamento do técnico Roger Machado era incluir o centroavante entre os titulares na atividade tática da tarde, que definiria a escalação.

Contudo, Borré não deve ter condições de atuar por 90 minutos. A tendência é de que, contra o Bahia, o colombiano seja substituído por Lucca no intervalo ou no decorrer do segundo tempo.

Mistério no meio

No mais, Roger mantém mistério entre Thiago Maia e Gustavo Prado, com a equipe podendo atuar ou com três volantes ou com três pontas.

O provável time colorado tem: Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Gustavo Prado (Thiago Maia); Rafael Borré.

Inter e Bahia enfrentam-se nesta quarta (28), às 19h. Os colorados jogam por uma vitória ou por um empate para avançar às oitavas de final, enquanto uma derrota acarretará na eliminação do time gaúcho da competição continental.