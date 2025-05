Inter define período de férias para o elenco durante disputa do Mundial de Clubes

Jogadores ganharão folga de 13 a 27 de junho. Filipe Maciel / Inter,divulgação

O Inter aproveitará a disputa do Mundial de Clubes para dar um descanso aos jogadores. Como não disputará o torneio nos Estados Unidos, o Colorado concederá 15 dias de férias ao elenco profissional, entre 13 e 27 de junho.

Desta forma, os comandados de Roger Machado enfrentarão o Fluminense, neste domingo (1º), e o Atlético-MG, no dia 12 de junho, e entrarão em recesso.

Agenda colorada

A reapresentação ocorre no dia 28 de junho, no CT Parque Gigante. A CBF ainda não desmembrou as rodadas seguintes do Brasileirão, mas a retomada para o Inter será contra o Vitória, em Salvador, na semana do dia 12 de julho.

Será a primeira vez que o Mundial de Clubes organizado pela Fifa reunirá 32 participantes. O formato da competição repete o da Copa do Mundo, dividindo as equipes em oito grupos, com os dois melhores se classificando para confrontos eliminatórios, a partir de oitavas de final, até definir um campeão.

Serão quatro brasileiros presentes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — que conquistaram as Libertadores de 2021 a 2024.