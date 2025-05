Inter define data para o retorno de Vitinho

Vitinho vem sendo preparado para ser opção contra o Sport. (Ricardo Duarte/Internacional)

Ainda não será na partida contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, que Vitinho voltará ao time do Inter.

O atacante vem sendo preparado para retornar contra o Sport, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vez em que o atleta esteve em campo foi no jogo de ida contra o Maracanã, no Beira-Rio. Vitinho teve diagnosticada com uma fratura no dedo indicador da mão esquerda.

Ele precisou passar por procedimento cirúrgico e, desde então, vem em processo de recuperação.

O atacante vinha participando de algumas atividades e seguirá sendo preparado para os próximos jogos.

O principal objetivo é deixar Vitinho em condições para reforçar o ataque contra o Bahia, na partida que vai definir o futuro colorado na Copa Libertadores. O duelo, pela última rodada da fase de grupos, será no dia 28 de maio, no Beira-Rio.

Conforme apuração de Zero Hora, ele será liberado para enfrentar o Sport, no domingo (25), no Recife.

Reforços para a Copa do Brasil

Na preparação para o duelo, que vale classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Roger Machado terá os retornos do zagueiro Victor Gabriel e do volante Fernando.

Ambos foram preservados da partida contra o Mirassol, na última rodada do Brasileirão.

A definição da escalação colorada passará ainda pelo último treino, nesta quarta-feira (21), em Porto Alegre.

Há a possibilidade de que jogadores mais desgastados possam ser preservados da viagem para Florianópolis.

Depois de ter vencido o jogo de ida, por 1 a 0, o Inter poderá confirmar a classificação à próxima fase com um empate. A partida será nesta quinta-feira (22), às 19h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

