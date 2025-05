Inter confirma volta de Borré para decisão pela Libertadores; veja lista de relacionados

O Inter confirmou a lista de relacionados para enfrentar o Bahia, nesta quarta-feira (28), às 19h , no Beira-Rio, na última partida da fase de grupos. A volta de Borré, recuperado de lesão muscular, é a principal atração na delegação. A dúvida está na formação entre mais um ponta ou o tripé de volantes.

O clube preparou o atacante para retornar justamente na partida. Contra o Sport, Ricardo Mathias sentiu um problema muscular e foi vetado. Com isso, a titularidade de Borré era ainda mais aguardada, principalmente, pela baixa de Valencia, também no DM.

A dúvida a equipe está entre Gustavo Prado e a saída de Thiago Maia. O esquema de três volantes foi utilizado nas últimas semanas para agregar defensivamente e posse de bola ao time, mas o bom rendimento do ponta pode render o ingresso no jogo.

O Colorado deverá deixar a concentração, no bairro Bela Vista, pelas 16h50min. A chegada no Beira-Rio ocorre após as 17h. Os titulares serão confirmados após esse horário.