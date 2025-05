Inter confirma demissão de dirigente da base que fez acusação contra ex-gerente do clube

Desligamento foi confirmado pelo Inter. Miguel Schincariol/São Paulo FC / Divulgação

O Inter demitiu, na manhã desta sexta-feira (23), o Gerente Metodológico das categorias de Base, Paulo César Oliveira. O profissional havia realizado fortes críticas contra o antigo gerente da base, o argentino Gustavo Grossi, em um programa de TV. PC disse que a gestão passada seria um "problema para a Polícia Federal".

— A manifestação dele nos causou muita estranheza. O Grossi trabalhou conosco durante três anos e, nesse período, não chegou ao clube nenhum caso de polícia. Não existe nenhuma investigação em andamento. Inclusive, procuramos o PC após a manifestação dele, em busca de esclarecimentos. Se houvesse qualquer indício, seríamos os primeiros interessados em investigar. Estamos sempre atentos e somos muito rigorosos no trato com a nossa categoria de base — disse o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg.

PC havia retornado ao Inter em fevereiro de 2024 após, justamente, a saída de Gustavo Grossi do comando das categorias de base do Inter. PC fazia parte do processo de reformulação da base, que tinha Jorge Andrade, hoje executivo no Coritiba, como substituto do argentino. Grossi trabalhou no Inter de janeiro de 2021 até o início de 2024.

Entenda o caso

Na última terça-feira (20), PC participou do programa Cadeira Cativa, da Másper TV. Ao ser questionado sobre o trabalho que vinha sendo executado nas categorias de base do Inter, o agora ex-Gerente Metodológico, fez fortes acusações ao argentino Gustavo Grossi.

— Passamos um ano tentando arrumar os desmandos do executivo anterior. Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é apenas informar os demais clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país em hipótese alguma. O que ele fez na base do clube é surreal — disse PC.