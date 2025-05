Inter atualiza número de ingressos vendidos para jogo decisivo contra o Bahia

A torcida do Inter se mobiliza cada vez mais para o confronto decisivo contra o Bahia, pela Libertadores. A partida acontece às 19h da quarta-feira (28) e vale a classificação às oitavas de final do torneio.

Com a abertura do processo de venda para os não sócios, já são mais de 30 mil ingressos comercializados. A expectativa do Inter é de mais de 40 mil torcedores presentes na casa colorada.