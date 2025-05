Inter aposta em volta por cima de Valencia

Valencia terá sequência como titular do ataque do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O momento de Enner Valencia não é bom. O último gol marcado pelo equatoriano no Inter aconteceu na vitória sobre o Cruzeiro, dia 6 de abril, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão. Desde então, o camisa 13 não conseguiu voltar a marcar com a camisa do Colorado.

A torcida cobra uma melhora imediata. Já a comissão técnica e a direção, por outro lado, defendem o jogador. Existe a confiança de que os gols irão retornar, e que Enner Valencia voltará a fazer a diferença no ataque do time comandado por Roger Machado.

— A gente está falando de um atleta que foi goleador na Europa. Que sempre teve sua carreira pautada pelo profissionalismo. Ele é um atleta que se cobra permanentemente — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol.

Já são sete partidas sem balançar as redes dos adversários. Algo que já ocorreu em outros momentos. A primeira seca de gols apareceu ainda em 2023. Valencia só marcou o seu primeiro gol com a camisa do Inter em seu quinto jogo pelo Colorado, contra o River Plate, pelas oitavas da Libertadores daquele ano.

Em 2024, já com Roger Machado no comando, Valencia encarou seu segundo grande jejum sem gols pelo Inter. Ao todo, o atacante ficou 11 jogos sem marcar. Valencia viveu sua segunda grande seca de gols entre os dias 13 de julho e 25 de setembro.

Apesar de viver um momento de pressão pela falta de gols, Valencia seguirá como titular do ataque do Inter no mês de maio. Essa confirmação se dá por conta das ausências de Borré, Vitinho, Lucca e Ricardo Mathias. Esses jogadores estão se recuperando de lesões.

Titular contra o Corinthians

Outras possibilidades seriam Wesley atuando de falso 9, ou a colocação do jovem Raykkonen, de apenas 16 anos, na função de homem de área. Mas pela pouca idade, esta não é a tendência.

— Na opinião do ambiente externo, o melhor é o que está fora. Há pouco tempo eu era cobrado para o Valencia entrar no time, pois o Borré não ia bem. Tá mal tira, tá bem, coloca. Não funciona desta forma — explicou o técnico Roger Machado.

Valencia será titular na partida contra o Corinthians, neste sábado (3), em Itaquera, pela sétima rodada do Brasileirão. O Inter é o sexto colocado na competição.