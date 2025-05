Inter abre semana decisiva na Libertadores com o desafio de voltar a vencer fora de casa

Torcida do Inter foi em bom número em Itaquera e saiu frustrada. Inter / Divulgação

A semana do Inter começa com um desafio: voltar a vencer fora de casa. Na temporada, a equipe tem apenas uma vitória como visitante contra adversários da Série A do Brasileirão, o Gre-Nal da final do Gauchão, na Arena. De resto, foram empates e agora a derrota para o Corinthians.

Isso torna tudo ainda mais complicado porque os próximos três compromissos colorados são longe do Beira-Rio. E dois deles, fora do Brasil, definem o futuro do clube na Libertadores.

Essa situação foi analisada por Roger Machado na entrevista coletiva, depois do jogo em São Paulo. Perguntado sobre uma eventual mudança de estilo do time quando é visitante, respondeu:

— Não mudamos a postura fora de casa. A questão é que, fora de casa, tem o ímpeto do adversário, que nos empurra pra trás. A postura precisa ser a mesma do Beira-Rio, mas por vezes o adversário não permite. Mas não vejo postura diferente do Inter.

Independentemente do que Roger pensa, o fato é que seu time precisa voltar vivo da Colômbia na quinta-feira (8) para não precisar fazer contas em busca de uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Por enquanto, a matemática é simples: se não perder, permanece na frente dos colombianos a duas rodadas do final, com um jogo em casa e outro fora. Se for derrotado, cai para a terceira posição.

O adversário só pensa em vitória

Atrás do Inter na tabela, o Atlético Nacional-COL já mostrou sua força em casa. No único confronto como mandante até agora, na Libertadores, diante do Nacional-URU, aplicou 3 a 0.

— Será um jogo fora, importante e decisivo. É uma sequência muito dura de partidas fora de casa. A partir de agora vamos avaliar o adversário e o contexto do jogo. É um time que a gente já conhece do jogo do Beira-Rio — disse Roger Machado na coletiva.

Depois dos colombianos, haverá outra parada dura. O Colorado vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo no gramado sintético do Nilton Santos. E encerra a excursão enfrentando o Nacional, em Montevidéu.

A sequência praticamente obriga o Inter a voltar a vencer fora de casa, sob pena de arruinar o ano ainda em maio.

