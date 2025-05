Inter 2x1 Bahia: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Libertadores

Voltando de lesão, Borré foi herói e marcou o gol da virada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter venceu o Bahia por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira (28), e garantiu a classificação para as oitavas de final.

O volante Jean Lucas abriu o placar para o Bahia aos oito do segundo tempo. Quatro minutos depois, Vitinho deixou tudo igual.

O gol da vitória veio de um herói predestinado. Recuperado de lesão, Borré voltou à titularidade do Colorado contra o Bahia e estava na cara do gol quando o time precisava da virada. Com cabeceio do centroavante, 2 a 1 para o Inter aos 31 minutos do segundo tempo.

O resultado deixa o Inter na primeira colocação do Grupo F, com 11 pontos. O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Libertadores ocorrerá no dia 2 de junho, às 12h.

Assista aos melhores momentos de Inter 2x1 Bahia