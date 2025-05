Idosa salva por Thiago Maia fala sobre mudança de vida após resgate e comemora parceria com jogador: "Ganhei um amigão"

Evair mostra orgulhosa foto tirada ao lado do seu herói: Thiago Maia. André Ávila / Agencia RBS

Thiago Maia, há pouco mais de duas semanas, esteve na casa de Evair Gomes. Subiu de elevador até o 10º andar, onde fica o apartamento que mais parece uma pintura de casa de vovó, localizado no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre.

Sentou à mesa de três lugares localizada na sala, serviu-se de lasanha e compartilhou um almoço com a senhora magrinha e elegante de 72 anos.

Um ano atrás, o primeiro encontro entre eles foi em situação oposta: com o prédio embaixo d'água como consequência da enchente, ela saiu nos ombros do jogador do Inter.

Evair foi resgatada por Thiago Maia. Instagram / Reprodução

Amizade improvável

A imagem rodou o mundo, deu prêmios humanitários e esportivos ao volante colorado e criou a amizade improvável entre uma aposentada-artesã e um atleta de alto nível do futebol brasileiro.

Na estante da sala, um daqueles quadros para deixar recados ou lista de compras, Thiago Maia escreveu: "Um beijo para dona Evair, do Thiago Maia".

Recado de Thiago Maia na sala de Evair. André Ávila / Agencia RBS

Ele também entregou uma camisa do Inter, número 29 às costas. O sorriso da senhorinha vai de orelha a orelha quando ela segura o uniforme colorado. O presente foi mais uma prova da relação entre eles. E de tudo o que se passou nos últimos meses.

Evair mostra com orgulho presente de Thiago Maia. André Ávila / Agencia RBS

Camarote de Thiago Maia

Até 2024, Evair tinha conhecido um jogador do Inter. Nunca tinha dado entrevista. Nunca tinha ido ao Beira-Rio e nem a qualquer estádio. Nunca tinha viajado de avião. Pois depois de ser apresentada, naquelas circunstâncias, a Thiago Maia, conviveu com os microfones e com a fama involuntária.

Uns meses depois, foi, com seu filho Odair, colorado fanático, ver seu time do coração no camarote da família do volante. E, em dezembro do ano passado, voou para São Paulo, a convite da TV Gazeta, para entregar um prêmio de destaque do Brasileirão.

Emoção

O encontro na capital paulista foi uma surpresa para o jogador, que se emocionou. Além desse troféu, Thiago Maia também foi homenageado pela Fifa com o prêmio Fair Play, por sua atuação nos resgates aos ilhados pelas enchentes em Porto Alegre.

— Thiago é meu herói. Sempre disse isso, ele nunca desistiu de mim. Ganhei um amigão, espero que para a vida toda. Fiquei apreensiva quando soube que poderia sair. Até falei: "Tomara que fique aqui no Inter" (risos). Mas ele que sabe, né? — diverte-se.

Thiago Maia trabalhou na linha de frente dos resgates. Inter, Divulgação

Comoção pela enchente

Claro que nem tudo foi positivo. A lembrança da enchente ainda causa comoção. Mesmo sem ter perdido nada de valor, ter de deixar a casa onde mora primeiro nos ombros de uma pessoa e depois de barco é inesquecível.

— Quando dá ventania, o barulho é horrível. Da última vez, fui para o corredor com medo que as janelas quebrassem. Isso acho que nunca mais vai mudar — completa.

Temporal de março de 2025

Em 30 de março, por sorte (palavras dela), não estava em casa quando um temporal caiu sobre o Humaitá. Ela voltava da casa de um irmão, em Viamão e não viu o vendaval e a chuvarada se localizarem na Capital. Para ela, o que ficou foram os reflexos dessa última intempérie.

Problemas desde a enchente

Para receber a reportagem de Zero Hora em sua casa, Evair teve de descer os 10 andares que separam seu apartamento da portaria. É que a abertura eletrônica estragou no temporal depois que uma árvore caiu por cima dos dois portões. E só na última semana os galhos e o tronco foram recolhidos, o que vai permitir o começo dos reparos. A relação do condomínio com o as condições climáticas tem cicatrizes eternas.

E uma nova e improvável amizade, entre a avó do coloradinho Noah e o volante do time que ele tanto gosta e nunca tira o uniforme.