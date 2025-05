Gustavo Prado, mais um volante ou alguma surpresa: o que Roger prepara no Inter para o jogo contra o Bahia

Roger tem dilemas para escalar o time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Roger Machado tem dois dilemas para definir a equipe para o jogo mais importante do semestre na Libertadores. E talvez até tenha uma relação entre eles. Quem será o centroavante e quem será um dos meias abertos? As duas perguntas serão amplamente debatidas até o momento da divulgação da escalação. E elas apontarão também como o Inter vai encarar o jogo contra o Bahia, o último da fase de grupos, marcado para 19h desta quarta-feira (28).

A parte do centroavante já é conhecida. Com as ausências já definidas de Valencia e Ricardo Mathias, o Inter fica à espera da recuperação de Borré. O clube alimenta esperança no retorno do colombiano para quarta-feira. Se não puder, Lucca deve ser o escolhido. Wesley improvisado seria mexer demais em um setor já descontado. A tendência é de que o camisa 21 permaneça mesmo como um dos meias abertos.

Então recomeçam os questionamentos. Em qual lado vai Wesley? Originalmente jogador da ponta esquerda, ele tem sido usado na direita para Thiago Maia fechar o outro lado. Também ficou a maior parte do tempo na direita para Gustavo Prado jogar na esquerda. Ele poderia inverter se Roger optar por Vitinho, antigo titular.

Os três, portanto, são os principais candidatos. Os elogios de Roger a Gustavo Prado indicam que o menino está na frente. Suas atuações contra Maracanã e, principalmente, Sport deram fôlego para essa escalação no momento decisivo da Libertadores.

Meio-campo com três volantes de origem

Mas o técnico já elogiou, e repetiu sempre que pôde, o desempenho com três volantes de origem no meio-campo. Nesse caso, Bruno Henrique e Thiago Maia jogariam juntos. No entendimento do treinador, eles dão mais sustentação defensiva.

Isso pode ser levado em conta já que o empate serve ao Inter. O problema é que o time foi vazado em basicamente todas as partidas que usou esse trio.

Volta de Vitinho

Vitinho é a outra alternativa. Titular nos jogos decisivos anteriores, como as finais do Gauchão, e na estreia do Brasileirão contra o Flamengo, ele perdeu algumas partidas em razão de uma fratura no dedo da mão. Recuperado, voltou ao time no intervalo do duelo com o Sport e foi importante na melhora do desempenho.

Quem parece ter perdido espaço é Bruno Tabata. De titular incontestável no ano passado, perdeu parte da pré-temporada por conta de uma lesão e ainda não se encontrou em 2025. Titular no domingo, não deu a resposta esperada antes de um momento tão importante.

A terça será definitiva para essa escalação. E, por consequência, para o resto do ano colorado.