Gustavo Prado lamenta gol cedo sofrido pelo Inter em empate com Sport

Gustado Prado anotou o gol do Inter no empate na Ilha do Retiro.

Autor do gol do Inter no empate por 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, na tarde deste domingo (25), o garoto Gustavo Prado lamentou que o Colorado tenha saído atrás no placar cedo. O time da casa saiu na frente logo aos seis minutos com Barletta em lance que teve falha do goleiro Anthoni. Prado avaliou que o gol sofrido cedo prejudicou a estratégia colorada.