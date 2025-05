Gustavo Prado deve ser titular do Inter contra o Bahia

O Inter deverá confirmar outra novidade adicional além do retorno de Borré entre os titulares: Gustavo Prado . O meia-atacante ganhou pontos pelas recentes atuações e deverá ser a principal surpresa.

A alteração no esquema tático foi ensaiada no treinamento de terça-feira (28), mas a comunicação interna ocorreu nas últimas horas na concentração colorada. A ideia é conseguir retomar a base que deu vitórias e boas atuações com dois pontas.