Goleiro pode voltar a ser titular no Inter após 16 meses sem jogar

A meta colorada poderá ter uma novidade para a partida contra o Maracanã , nesta quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. Diante do quadro de lesão de Anthoni , o goleiro Ivan é o cotado para assumir a titularidade.

Recuperação de lesão

Agora, diante do quadro de lesão de Anthoni e ainda sem Rochet à disposição, Ivan poderá receber uma nova chance sob o comando de Roger Machado.

Ivan sofreu lesão no LCA em jogo contra o Avenida.

Situação de Anthoni gera alerta

Conforme informação trazida pelo colunista Vagner Martins, o goleiro titular do Inter teve uma lesão constatada na região das costelas . A suspeita é de uma fratura. O problema teria ocorrido no treino da última sexta-feira (16) e, mesmo assim, Anthoni atuou contra o Mirassol.

Diante da importância dos jogos e da necessidade, o goleiro poderá continuar jogando no “sacrifício” até a parada para o “Super Mundial”, que ocorre em junho. O clube ainda não emitiu uma atualização oficial sobre a condição de Anthoni.

Para o jogo desta quinta-feira (22), contra do Maracanã, o Inter está em vantagem para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Diante do cenário, Anthoni poderia ser preservado.