Feliz pelo gol, Ricardo Mathias lamenta empate do Inter com Mirassol

Mathias marcou seu primeiro gol no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter tem um novo artilheiro. Com Borré e Valencia no departamento médico, Ricardo Mathias vai aproveitando as oportunidades.

O jovem atacante balançou as redes no empate por 1 a 1 com o Mirassol, neste domingo (18), e chegou ao segundo gol em dois jogos como titular.

Na saída do gramado do Beira-Rio, ele comemorou o bom momento pessoal, mas lamentou os pontos perdidos pelo time de Roger Machado diante de sua torcida.

— Estou feliz pelos gols. Deus vem me honrando dentro de campo, mas esse jogo foi muito difícil. A gente sabia que seria difícil pela equipe do Mirassol. Tivemos chances, não conseguimos matar o jogo e no meio do segundo tempo consegui fazer ogol — resumiu o garoto em poucas palavras.

Ricardo Mathias chegou a três gols como profissional. O primeiro havia sido diante do Corinthians, no Brasileirão do ano passado.

Na atual temporada, ele foi titular apenas diante do Nacional-URU, pela Libertadores, e neste domingo, com dois gols marcados.