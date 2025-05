Ex-Inter recebe proposta do Atlético de Madrid, e negociação pode render milhões ao Colorado

Johnny foi um dos destaques do Betis na temporada em que o clube foi vice-campeão da Conference League. Cristina Quicler / AFP

O volante Johnny, ex-jogador do Inter, pode trocar de clube na Espanha. Atualmente no Real Betis, o meia de 23 anos é alvo do Atlético de Madrid e já teria acenado de forma positiva para a transferência, que pode render milhões ao Inter.

Segundo o jornal Marca, a decisão da Conference League, em que o Betis perdeu por 4 a 1 para o Chelsea, foi o prazo final para os colchoneros apresentarem uma proposta pelo atleta, que defende a seleção dos Estados Unidos.

Ainda, o jornal aponta que Johnny deve assinar um contrato entre quatro e cinco temporadas com o novo clube. Da mesma forma, ele já teria aceitado os termos da negociação, estando apenas no aguardo do acordo entre as duas equipes.

Em 2023, Johnny foi vendido pelo Inter ao Real Betis por 7 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época). Uma possível venda do clube espanhol renderia ao Colorado 20% do valor. Vale destacar que o Tottenham tem a opção prioritária de contratar o volante na próxima janela de transferências. O valor seria 25 milhões de euros (cerca de 159 milhões de reais). Contudo, o atleta não gostaria de jogar no time inglês e prefere o Atlético de Madrid.

Nesta temporada, Johnny disputou 46 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Titular da equipe do técnico Manuel Pellegrini, ele teve o contrato estendido até 2030, em fevereiro, para ter uma valorização salarial.