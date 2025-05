Atacante atuou no Colorado entre 2020 e 2021. Ricardo Duarte / Inter

Foi quando esteve no Inter, em 2020, que Thiago Galhardo realizou um grande sonho: ser convocado para a Seleção Brasileira. Para isso, no entanto, ele precisou abdicar de alguns prazeres, como sexo e bebidas alcoólicas, conforme revelou em entrevista ao ge.globo.

— Para chegar à Seleção você tem que abdicar de muita coisa. Eu não contei isso para ninguém e abdiquei muito da minha vida. Foram 130 dias sem me relacionar com ninguém, isso falo de ter uma relação sexual, nada. Abri mão de bebida, de tudo — contou o atacante, hoje no Santa Cruz, aos 35 anos.

Aquela foi sua única convocação pela Amarelinha.

— Eu me preparei para aquilo. Aquele momento do Inter foi porque trabalhei para o futebol. E quando saio da Seleção não queria mais voltar. Eu tinha realizado o meu sonho, acho que tinha feito tudo o que tinha para estar ali. Tem coisa na nossa vida que é para se viver uma vez só — completou

Desentendimento com Taison

Até aqui, ao longo de sua carreira, Thiago Galhardo acumulou alguns desafetos no futebol. Um deles foi Taison, quando ambos atuavam pelo Colorado.

Ao ser questionado se Taison não passava a bola para ele nos treinos por conta do desentendimento, Thiago Galhardo respondeu:

— Nem no treino e nem no jogo. Burro. Eu era o cara do momento, estava no momento ímpar da minha carreira, da minha vida, com a minha família. Ele enciumou não sei por quê, se ele comprou a briga do D’Alessandro ou dele.

O atacante do Santa Cruz também revelou que quase teve participação no anúncio da contratação do jogador revelado pelo Inter.

— Não sei dizer o que aconteceu, vou até revelar mais uma coisa. Eu que iria anunciar a contratação dele, os caras já tinham combinado comigo. Era uma coisa que a torcida queria, e eu era o cara do momento. Vinte e quatro horas antes, falaram: "não, Thiago, não vai ser mais você", e não entendi mais nada, mas respeitei. Você é pago para estar ali e para cumprir ordens — contou Galhardo antes de voltar a criticar Taison:

— Ele é um cara que posso dizer que é falso, não olha no olho para falar, não sei nem se para entrevista ele consegue olhar no olho, porque é um cara muito duvidoso. Ele não é esse tipo de burro, ele é totalmente pendendo para o lado que acho negativo.