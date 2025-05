Entre vaias e insatisfação, torcida do Inter comemora atuação de Ricardo Mathias: "Tem faro de gol"

Torcida encerrou o jogo num misto de vaias e aplausos sem empolgação. Renan Mattos / Agencia RBS

Pode ser a campanha abaixo das expectativas no Brasileirão, pode ser o jogo agendado contra o Bahia para daqui a 10 dias, pode ser o tempo instável, pode ser o horário do jogo deste domingo (18). A justificativa pode ser escolhida, o fato é que o torcedor colorado não se empolgou para ir ao Beira-Rio ver o 1 a 1 com o Mirassol.

Alguns dos 12.150 presentes não estavam para brincadeira. Ao término do primeiro quando a charanga da torcida descansou e os jogadores iam a passos lentos para o vestiário, ecoou sozinha uma voz potentes vinda das arquibancadas:

—Acorda, Bernabei! Seu... (o complemento fica por conta da imaginação do leitor).

Apesar da ira, o lateral argentino não foi o principal alvo de uma torcida incomodada. Não fosse a vitória sobre o Nacional, pela Libertadores, no meio da semana, o clima poderia ser mais azedo.

O principal fator de irritação residiu em Bruno Henrique. Escapou de apupos quando a escalação foi divulgada, mas não durante a partida. As primeiras reclamações mais acintosas surgiram aos 28 minutos de jogo após erro de passe do meio-campista.

Na etapa final, a paz entre arquibancada e campo durou até os 10 minutos, quando Bruno Henrique chutou para fora. Logo depois, quando substituído, a vaia pegou pela última vez enquanto as ações aconteciam no gramado.

— Ele está devendo bastante. E o Bernabei já esteve melhor, está comprometendo na defesa — opinou o advogado Thales Silvestre, nervosamente sentado na última fileira de cadeiras do Beira-Rio.

Até Alan Patrick ouviu pequenas broncas após dois erros consecutivos no fim do primeiro tempo. Mais aplaudido antes de a partida começar, o camisa 10 ganhou um concorrente no coração do torcedor.

Guri virou xodó

Ricardo Mathias foi o jogador mais aplaudido durante a partida. No seu primeiro lance, primeiro fez o pivô e depois encobriu o goleiro. Na trajetória da bola, a torcida prendeu a respiração para soltar um grito de gol mais potente. O chute encontrou a trave.

— Ele tem faro de gol — sentenciou o servidor público Gilson Barbosa, instantes após o centroavante marcou o gol de empate do Inter, aos 32 do segundo tempo.

Ao menos com a torcida e, no momento, ele está em patamar à frente dos estrelados Valencia e Borré.

— Tem que apostar nele, da base. Está melhor do que os outros. Mas o time contra o Bahia tem de ser melhor, hoje está mal — avalia Silvestre.

Após o apito final de uma virada frustrada por um gol anulado, a torcida se dividiu entre vaias tímidas e aplausos sem empolgação.

Em 10 dias, depois de duas partidas fora, Inter e colorados se reencontrarão para a partida decisiva contra o Bahia, pela Libertadores. O Beira-Rio estará cheio e será uma noite para aplausos efusivos ou vaias ensurdecedoras. Não haverá meio termo.

