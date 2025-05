Em mensagem a comentarista, Roger Machado revela estratégia usada na vitória do Inter sobre o Bahia

Treinador colorado revelou ter visto inúmeras vezes a forma como o técnico do Bahia arma a saída de bola do seu time. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O jornalista Paulo Vinicius Coelho trouxe à tona um detalhe tático crucial na vitória do Inter sobre o Bahia na Libertadores, na última quarta-feira (28).

Em seu programa no UOL, PVC compartilhou uma mensagem de WhatsApp trocada com o técnico Roger Machado, que revelou a engenharia por trás do triunfo colorado.

Segundo a conversa, o treinador colorado confidenciou a intensidade com que estudou a equipe adversária. "Fala, PVC. Tu não tem ideia de quantas vezes eu vi a saída de bola do Rogério (Ceni, técnico do Bahia) para 'matar' eles na saída em construção", escreveu Roger.

Contra o Bahia, Roger optou pela escalação de Gustavo Prado e fortaleceu a pressão alta na saída de bola do rival com um posicionamento mais avançado de Bernabei.

Esta estratégia sufocou o adversário na etapa inicial. No fim, o Inter venceu por 2 a 1 e garantiu a liderança da chave, enquanto os baianos foram eliminados.

Leia Mais Inter define período de férias para o elenco durante disputa do Mundial de Clubes