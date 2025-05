Em meio a negociações por renovação com o Inter, Alan Patrick recebe sondagem de clubes dos EUA

Meia de 34 anos está com a equipe na capital de Santa Catarina para o jogo desta quinta-feira (22) contra o Maracanã.

O meia Alan Patrick recebeu sondagens de dois clubes dos Estados Unidos : Chicago Fire e FC Dallas. O interesse da Major League Soccer (MLS) surge em meio às conversas pela renovação de contrato do camisa 10 com o Inter.

Aos 34 anos, o atleta tem vínculo com o Colorado até dezembro de 2026 . No contrato, há uma cláusula de renovação automática caso seja atingido um número específico de partidas. Porém, o desejo é estender o prazo independentemente das condições contratuais.

Em meio a estas tratativas, o empresário do meia, André Cury, visitou a concentração colorada em Florianópolis. Nesta quinta-feira (22), o Inter enfrenta o Maracanã , pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Em boa fase no Beira-Rio, sendo o capitão da equipe e artilheiro do elenco na temporada, Alan Patrick está pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.