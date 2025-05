Em meio a jogos decisivos, Inter liga alerta com desatenções e "corda esticada"

Inter teve empate frustrante com o Mirassol no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

Alguns dos principais líderes do vestiário do Inter tem um diagnóstico para o momento instável: o elenco tem reagido apenas na dificuldade. Por isso, jogos tido como mais fáceis, como o do Mirassol, tem gerado um relaxamento natural.

Fernando, uma das principais vozes do grupo colorado, foi o primeiro a falar sobre o tema publicamente, na última semana.

— A gente sabe que a água bateu na bunda. Aí, todo mundo começou a correr, a dar tudo. A gente não pode ser assim só quando as coisas estão difíceis. Tem que ser assim sempre, com a mesma concentração, buscando a vitória — disse, após a vitória sobre o Nacional-URU, pela Libertadores.

Depois de "esticar a corda" para vencer os uruguaios, o Inter não conseguiu superar o Mirassol dentro do Beira-Rio. O zagueiro Vitão, uma liderança técnica, reforçou o coro sobre a gana do elenco.

— O Fernando deu uma entrevista e disse que parece que nosso time reage melhor quando a água está batendo na bunda. É difícil, a gente tenta, mas parece que esse grupo reage só nos momentos de dificuldade. É uma coisa a mudar. Temos que jogar todas as partidas como se fosse uma final — afirmou.

Perguntado sobre a declaração de Fernando, o técnico Roger Machado atribuiu o gol do Mirassol justamente a uma desatenção do sistema defensivo.

— Talvez a gente entre um pouco desconcentrado, vou ter que falar do desgaste de novo, que tira a atenção do jogo a cada três dias. Fato é que temos que cuidar para manter o zero no placar — advertiu.

Desgaste é o culpado

O diagnóstico interno do clube vai ao encontro da posição de Roger Machado. Nos bastidores, há um reforço do discurso de que o desgaste mental tem gerado momentos de desatenção no grupo.

O Inter garante que trabalho de vestiário e da direção, neste momento, é justamente para recuperar um ambiente de concentração antes dos jogos decisivos nos próximos dias.

Na quinta-feira (22), o Inter enfrenta o Maracanã-CE, pela Copa do Brasil, em Florianópolis. No próximo dia 28, o Colorado enfrenta o Bahia para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores.